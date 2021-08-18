В соцсетях сообщили о казни талибами в Кандагаре четырех человек

При этом на видео, которое выложено местным журналистом, сцен самих казней нет, многотысячная толпа собрана на стадионе провинциального центра. Снимающий видео человек говорит за кадром, что людей собрали на публичную казнь.

Утверждается, что среди казненных был близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал.

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

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