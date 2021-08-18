Фото ⟩ Легко и с выдумкой: обновляем дачный интерьер

У профессиональных дизайнеров можно подсмотреть много интересного для оформления собственной небольшой дачи. Смотрите подборку из восьми интерьерных идей, которые стоит взять на заметку.

Спальня под потолком

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Размеры вашей дачи оставляют желать лучшего, и на полноценную спальную зону не хватает места? А может, вы хотите организовать дополнительную гостевую спальню? Подумайте о размещении кровати под потолком! Не очень новая идея, прямо скажем: это уже дачная классика. Но внимания заслуживает.

Растительные принты

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Даже если вашу дачу окружает пышная зелень, в ее интерьере будут уместны растительные принты. Они особенно выигрышно смотрятся на фоне общей нейтральной цветовой гаммы и прекрасно сочетаются с яркими акцентами.

Имитация камина

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если вы не являетесь счастливым обладателем камина на даче, создайте его имитацию — фальш-камин. Он придаст обстановке тот самый уют и шарм загородной жизни, которого мы ждем от дачного отдыха.

Забавные обои

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Даже если интерьер вашей городской квартиры довольно сдержан, попробуйте дать волю фантазии при оформлении дачного интерьера. Как насчет необычных обоев с ироничным рисунком?

Открытое хранение на кухне

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Дача — это чаще всего место для семейного отдыха. Чтобы вас не напрягали бытовые мелочи, организуйте интерьер максимально комфортно.

Сделайте ставку на открытое хранение на кухне: это позволит разместить все необходимое в зоне быстрого доступа и сэкономит время на поиски нужной утвари в ящиках и шкафчиках.

Сочетание активных принтов

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Сочетание в интерьере сразу нескольких довольно активных узоров и принтов — актуальный тренд. Благодаря этому приему пространство выглядит более интересным и объемным.

Стоит, однако, применять смешение орнаментов аккуратно: не сочетайте более двух-трех активных оттенков и объединяйте акценты нейтральным фоном.

Семейные фотоснимки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Индивидуализацию пространства никто не отменял, и старые фотоснимки будут весьма уместны в интерьере вашей семейной загородной резиденции.

Домашняя библиотека

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Оставьте телевизор и гаджеты для городского досуга, а на даче организуйте домашнюю библиотеку. Устроиться с книгой в уютном кресле, заварить вкусный чай и никуда не спеша погрузиться в чтение. Звучит здорово, не правда ли?