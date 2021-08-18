Юлия Ауг и Виталий Манский обсудят русскую культуру в новых условиях

В четверг, 19 августа, в 16:00 в капитанской деревне Кясму выступят имеющая эстонские корни известная российская актриса Юлия Ауг, детство которой прошло в Нарве, а также инициатор и руководитель престижного кинофестиваля ArtDocFest, режиссер Виталий Манский. В этом году участники обсудят русскую культуру и творцов культуры в новых ограниченных обстоятельствах. Беседу проведет музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий.

За часовой беседой последует завершенный в прошлом году документальный фильм Андрея Грязева «Котлован», который уже был показан на знаменитом кинофестивале Берлинале.

NB! Беседа пройдет на русском языке; фильм - на русском языке с английскими субтитрами.

Программа:

16:00 Голоса России: Культура в изменившихся обстоятельствах

Дискуссию с Юлией Ауг и Виталием Манский проведет Артемий Троицкий, музыкальный и социальный критик, живущий в Эстонии.

17:00 Перерыв на кофе

17:30 - 18:45 Документальный фильм Андрея Грязева «Котлован» (2020; 71 минута).

Фильм представит проживающая в Кясму режиссер Марианна Каат.

Всех желающих просят заранее зарегистрироваться по ссылке.

Расписание автобусов для тех, кто прибывает 19 августа в Кясму и едет обратно

в Таллинн:

· 09:20 Таллинн, Balti Jaam - 10:40 Кясму (Ekspressbussiliinid OÜ)

· 13:45 Таллинн, Balti Jaam, остановка 5 - 15:02 Käsmu (GoBus)

· 19:00 Кясму - 20:15 Таллинн, Balti Jaam (экспресс-автобусы)

· 19:22 Кясму - 20:42 Таллиннский автовокзал (SEBE)

На входе будут проверять сертификаты COVID-19 у всех гостей (справку, которая подтверждает прохождение вакцинации, справку о том, что вы переболели COVID-19 или справку об отрицательном результате теста на коронавирус). В их отсутствие организаторы оставляют за собой право не допустить посетителя на мероприятие.