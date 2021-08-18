Таиланд разрешил привитым «Спутником V» въезжать в страну

"В ходе заседания 16 августа Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочница", - говорится в сообщении дипмиссии, передает "Интерфакс".

Дипломаты подчеркивают, что детали и сроки вступления в силу упомянутого решения пока разрабатываются тайскими профильными ведомствами.

Тайские СМИ в понедельник сообщили, что в правительстве страны одобрили для всех провинций, готовых принимать туристов, возможность въезда с прививкой от коронавируса вакциной "Спутник V".

Сейчас в Таиланд могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).