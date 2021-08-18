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Галерея ⟩ Бывшие премьер-министры Эстонии собрались в Доме Стенбока

Бывшие главы правительств ЭР собрались сегодня по приглашению Каи Каллас в Доме Стенбока, пишет Postimees.

Традиционно каждый год накануне Дня независимости бывшие премьер-министры обмениваются мнениями по актуальным вопросам и будущему страны.

Премьер-министры встречаются в Доме Стенбока уже пятый год.

Сегодня на встрече премьер-министров присутствовали Эдгар Сависаар, Тийт Вяхи, Март Лаар, Андрес Таранд, Март Сийманн, Юхан Партс и Таави Рыйвас.

Отсутствовали Сийм Каллас, Андрус Ансип и Юри Ратас.

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