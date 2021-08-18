Галерея ⟩ Бывшие премьер-министры Эстонии собрались в Доме Стенбока
Бывшие главы правительств ЭР собрались сегодня по приглашению Каи Каллас в Доме Стенбока, пишет Postimees.
Бывшие главы правительств ЭР собрались сегодня по приглашению Каи Каллас в Доме Стенбока, пишет Postimees.
Традиционно каждый год накануне Дня независимости бывшие премьер-министры обмениваются мнениями по актуальным вопросам и будущему страны.
Премьер-министры встречаются в Доме Стенбока уже пятый год.
Сегодня на встрече премьер-министров присутствовали Эдгар Сависаар, Тийт Вяхи, Март Лаар, Андрес Таранд, Март Сийманн, Юхан Партс и Таави Рыйвас.
Отсутствовали Сийм Каллас, Андрус Ансип и Юри Ратас.