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  • Переворот в Москве и независимость Эстонии: советские руководители Нарвы вспоминают два дня в августе 1991 года

Переворот в Москве и независимость Эстонии: советские руководители Нарвы вспоминают два дня в августе 1991 года

Флаги Эстонской ССР и Эстонской Республики. Иллюстративное фото. ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

30 лет назад Эстония готовилась объявить о восстановлении суверенного государства, и попытка переворота ГКЧП в Москве 19 августа стала удобным моментом для этого. Поздним вечером 20 августа Верховный Совет Эстонии принял декларацию о восстановлении независимости. Руководители Нарвы на это заседание не поехали. Председателем горсовета в то время был Владимир Чуйкин, председателем горисполкома - Владимир Мижуй. Сегодня они вспоминают, как прошли эти два дня в Нарве.

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"Утром 19-го мне позвонила начальник канцелярии и сказала: Горбачев незнамо где, в Москве - танки, ничего не понятно, - вспоминает Владимир Чуйкин. - Я дал ей указание, с кем связаться, а сам начал звонить в силовые структуры, которые городскому совету не подчинялись, но мы работали дружно. Начальник милиции был в отпуске, начальник КГБ был в отпуске, начальник пожарной службы тоже".

"Мы обсудили сложившуюся с ГКЧП ситуацию, но, мы были люди опытные в этих вопросах, - рассказал Владимир Мижуй. - Я сам в 85-м году окончил Ленинградскую партийную школу, где мы изучали и то, как проводятся госперевороты. Было четыре способа, но ни к одному из них ситуация не подходила. Там все были какие-то поникшие, всё было непрофессионально... Это был непрофессиональный переворот".

На следующий день Верховный Совет Эстонии объявил о восстановлении независимости республики.

"Мы пытались связаться через наших депутатов с властями в Таллинне. Нас, честно говоря, не жаловали, - вспоминает Владимир Чуйкин. - А уже 20-го числа поступила команда, что к вечеру мы должны появиться в Верховном Совете Эстонии. Мы с Мижуем должны были ехать. Но мы не поехали, потому что прошла информация, что нас там собираются взять под белы рученьки. С другой стороны, мы оставались в городе, чтобы как-то контролировать ситуацию".

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