Переворот в Москве и независимость Эстонии: советские руководители Нарвы вспоминают два дня в августе 1991 года
30 лет назад Эстония готовилась объявить о восстановлении суверенного государства, и попытка переворота ГКЧП в Москве 19 августа стала удобным моментом для этого. Поздним вечером 20 августа Верховный Совет Эстонии принял декларацию о восстановлении независимости. Руководители Нарвы на это заседание не поехали. Председателем горсовета в то время был Владимир Чуйкин, председателем горисполкома - Владимир Мижуй. Сегодня они вспоминают, как прошли эти два дня в Нарве.