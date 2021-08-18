Переворот в Москве и независимость Эстонии: советские руководители Нарвы вспоминают два дня в августе 1991 года

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"Утром 19-го мне позвонила начальник канцелярии и сказала: Горбачев незнамо где, в Москве - танки, ничего не понятно, - вспоминает Владимир Чуйкин. - Я дал ей указание, с кем связаться, а сам начал звонить в силовые структуры, которые городскому совету не подчинялись, но мы работали дружно. Начальник милиции был в отпуске, начальник КГБ был в отпуске, начальник пожарной службы тоже".

"Мы обсудили сложившуюся с ГКЧП ситуацию, но, мы были люди опытные в этих вопросах, - рассказал Владимир Мижуй. - Я сам в 85-м году окончил Ленинградскую партийную школу, где мы изучали и то, как проводятся госперевороты. Было четыре способа, но ни к одному из них ситуация не подходила. Там все были какие-то поникшие, всё было непрофессионально... Это был непрофессиональный переворот".

На следующий день Верховный Совет Эстонии объявил о восстановлении независимости республики.