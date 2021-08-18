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  • Мнения лидеров парламентских партий в отношении кандидатуры Кариса разнятся
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Мнения лидеров парламентских партий в отношении кандидатуры Кариса разнятся

Алар Карис. ФОТО: Margus Ansu

Согласие Алара Кариса стать кандидатом в президенты сдвинуло с мертвой точки процесс выбора главы государства, пишет Rus.ERR.

"Его согласие не означает автоматическую поддержку всех 4-х фракций", - сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

"Мы обсуждали его кандидатуру во фракции, может ли он быть единым кандидатом для всех. Конечно, в первую очередь нам следует выслушать его взгляды на мир. Но одним из общих кандидатов он мог бы стать", - считает глава фракции реформистов в Рийгикогу Март Вырклаев.

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