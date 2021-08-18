Мнения лидеров парламентских партий в отношении кандидатуры Кариса разнятся
Согласие Алара Кариса стать кандидатом в президенты сдвинуло с мертвой точки процесс выбора главы государства, пишет Rus.ERR.
Согласие Алара Кариса стать кандидатом в президенты сдвинуло с мертвой точки процесс выбора главы государства, пишет Rus.ERR.
"Его согласие не означает автоматическую поддержку всех 4-х фракций", - сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.
"Мы обсуждали его кандидатуру во фракции, может ли он быть единым кандидатом для всех. Конечно, в первую очередь нам следует выслушать его взгляды на мир. Но одним из общих кандидатов он мог бы стать", - считает глава фракции реформистов в Рийгикогу Март Вырклаев.