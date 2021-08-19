Полиция: пропавший в Ласнамяэ Владимир найден мертвым
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 80-летнего Владимира, пропавшего в столичном районе Ласнамяэ.
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 80-летнего Владимира, пропавшего в столичном районе Ласнамяэ.
Владимир ушел из своего дома в столичном районе Ласнамяэ в полдень 18 августа. В ночь на 19 августа в поисках были задействованы дрон Спасательного департамента и вертолет полиции, но поисковая операция результатов не принесла.
В четверг, 19 августа, вечером пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, Владимир был найден мертвым. Труп без признаков насильственной смерти прохожий обнаружил в укромном месте под деревьями на улице Смуули-теэ.