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  • Полиция: пропавший в Ласнамяэ Владимир найден мертвым

Полиция: пропавший в Ласнамяэ Владимир найден мертвым

Свеча ФОТО: Liis Treimann

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 80-летнего Владимира, пропавшего в столичном районе Ласнамяэ.

Владимир ушел из своего дома в столичном районе Ласнамяэ в полдень 18 августа. В ночь на 19 августа в поисках были задействованы дрон Спасательного департамента и вертолет полиции, но поисковая операция результатов не принесла.

В четверг, 19 августа, вечером пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, Владимир был найден мертвым. Труп без признаков насильственной смерти прохожий обнаружил в укромном месте под деревьями на улице Смуули-теэ. 

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