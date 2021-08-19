Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Владимира

Владимир ушел из своего дома на улице Лийкури в столичном районе Ласнамяэ в полдень 18 августа. Родственники полагают, что мужчина может находиться в квартале Лийкури или в дачном районе Суур-Сыямяэ.

В ночь на 19 августа в поисках были задействованы дрон Спасательного департамента и вертолет полиции, но поисковая операция результатов не принесла.

Владимир среднего телосложения, его рост около 180 см. На нем была светло-синяя куртка и черные штаны с тонкой белой полоской.