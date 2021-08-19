Байден допустил продление срока пребывания военных США в Кабуле

Об этом Байден заявил в среду, 18 августа, в интервью телеканалу АВС. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в оставшееся время и будет ли достигнута цель по ежедневной эвакуации из страны 5000-7000 человек.

Говоря о вывозе из Афганистана местных помощников американцев, глава Белого дома подчеркнул: "Наша обязанность состоит в том, чтобы забрать всех тех, кого мы можем и должны". Президент указал, что речь идет о 50-65 тысячах человек, в число которых входят люди, сотрудничавшие с американцами, и члены их семей.

Байден: Хаос нельзя было предотвратить

В настоящее время в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности находится порядка 4500 американских солдат. Планируется довести их число до 6000.

Президент США указал, что Вашингтон ведет переговоры с талибамии об эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. При этом он заявил о наличии "трудностей" с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана.