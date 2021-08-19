В Харьюмаа скончался врезавшийся на машине в дерево мужчина

Рано утром, незадолго до семи часов, Центр тревоги получил сообщение о том, что автомобиль BMW съехал с дороги в деревне Вайдасоо в муниципалитете Раэ и врезался в дерево. К сожалению, столкновение было настолько серьезным, что водитель автомобиля погиб на месте. Полиция установила, что 35-летний мужчина ехал один.

Руководитель отдела полиции Ида-Харью Мадис Аллак сказал, что скорость движения BMW в момент аварии была далеко не низкой. «По первоначальной оценке мы можем сказать, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности», - пояснил он.

«Что именно привело к такой трагической аварии, мы выясним в ходе дальнейшего расследования. В то же время процедура и экспертиза дадут ответ на вопрос, был ли водитель трезвым», - сказал Аллак.