Коронавирус выявлен у 357 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 290 человек (81,2%) не прошли вакцинацию. У 67 заразившихся (18,8%) курс вакцинации завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 110 человека. Из них 80 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа зафиксировано 47, в Вырумаа - 41, в Валгамаа - 28, на Сааремаа - 22, в Пярнумаа - 21, в Пыльвамаа - 16, а в Ида-Вирумаа - 15 новых случаев заражения. В Вильяндимаа выявлено 14, в Йыгевамаа - 12, в Ляэне-Вирумаа 11, в Рапламаа - 7, в Ляэнемаа - 4 и на Хийумаа - один случай заражения коронавирусом. В случае двух положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

В течение суток было открыто 11 новых случаев COVID-19. 92 пациента нуждаются в стационарном лечении. В отделениях интенсивной терапии – 13 человек, на искусственной вентиляции легких – 11. Средний возраст госпитализированных – 67 лет, 81,5% из них не были вакцинированы.

В Эстонии против COVID-19 вакцинировано 700 777 человек, из которых 605 586 прошли полный курс вакцинации.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 278,41 случая на 100 000 человек.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).