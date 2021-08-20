Лицо недели ⟩ Ху из мистер Ахундзада
Неожиданный приход к власти в Афганистане движения "Талибан" застал всрасплох все мировое сообщество. Боевики радикального движения обещают воссоздать «Исламский эмират Афганистана» — подконтрольное талибам государство, существовавшее с 1996 по 2001 год. Между тем, cо времен ввода войск НАТО на афганскую территорию высшее руководство "Талибана" успело смениться, и имена, которые чаще всего приводятся международной прессой в связи с переворотом в Афганистане, рядовым наблюдателям знакомы слабо.