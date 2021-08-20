Лицо недели ⟩ Ху из мистер Ахундзада

Судьба Афганистана теперь лежит в первую очередь в руках верховного лидера Хайбатуллы Ахундзады и политического лидера Абдула Гани Барадара. Эти люди провели годы в бегах или в тюрьмах, а сейчас выходят из безвестности после 20-летней битвы. Один из них давал официальное благословение террористам-смертникам, которые убили множество людей в городах Афганистана, другой с энтузиазмом руководил боевиками, терроризировавшими афганское гражданское общество.

Хотя в целом о Хайбатулле Ахундзаде известно довольно мало, сообщается, что во время советской кампании 1980-х годов он воевал на стороне моджахедов, а в 1996 году занял пост руководителя военного суда и заместителя главы верховного суда, следуя политике жестких наказаний: к примеру, за воровство полагалось отрубание руки, а за более весомые провинности могли приговорить к забиванию камнями.

Абдул Гани Барадар в тот же период был одним из главных военных стратегов талибов, отвечавших за координацию террористических и военных операций и их финансирование. После падения «Исламского эмирата» он уехал в Пакистан, там при содействии ЦРУ был арестован и находился в заключении до 2018 года, когда был освобожден из пакистанской тюрьмы по решению США. Сообщается также, что после освобождения Барадар стал главным дипломатом талибов, заслужив репутацию прагматичного и дипломатичного человека. И именно ему прочат пост нового политического лидера страны.

Основной вопрос, связанный с нынешним приходом талибов к власти: действительно ли они отказались от экстремистской идеологии, которая сопровождала их два десятилетия, или это всего лишь уловка, чтобы завоевать всемирное одобрение?

Пока больше аспектов указывает на второй вариант. Так, например, хотя ранее на этой неделе талибы объявили "всеобщую амнистию" и пообещали, что женщины будут приглашены работать в правительстве, мировые СМИ продолжают сообщать о расправах над женщинами.

Западные политологи сходятся во мнении, что новые лидеры "Талибана" ни на йоту не изменили своей идеологии: это все та же строгая версия ислама, которая была у них с 1980-х годов,

Правда, по крайней мере лидеры талибов уже пообещали прекратить в Афганистане производство наркотиков. Это едва ли не крупнейшая из возможных уступок, какую новое руководство страны могло дать миру, и в первую очередь - Соединенным Штатам. В шахматной терминологии ее можно сравнить с жертвой ферзя - если конечно, обещание будет исполнено. Взамен, талибы, вероятно, хотели бы рассчитывать на то, что нового вторжения войск США и союзников не будет.