Полиция ищет 16-летнего Маркуса

30 июля 16-летний Маркус должен был вернуться из дома в Марьямааскую учебную коллегию, но так и не появился. По словам родственников, в тот день подросток ушел из своего дома в Эльва, но ни туда, ни в школу не вернулся.

Полиция общалась с семьей, друзьями и близкими людьми молодого человека, но ни у кого из них нет информации о том, где он может находиться. Проверены разные адреса и места, где он мог бы быть, но и там подростка не нашли.

Рост Маркуса 175 сантиметров, у него светлые короткие волосы. Уходя из дома, он был одет в черную ветровку.