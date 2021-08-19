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Полиция ищет 16-летнего Маркуса

16-летний Маркус. ФОТО: Lõunaprefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего молодого человека, который в конце июля должен был вернуться в Эмайыгеский учебный центр в Тартумаа, но до сих пор там не появился.

30 июля 16-летний Маркус должен был вернуться из дома в Марьямааскую учебную коллегию, но так и не появился. По словам родственников, в тот день подросток ушел из своего дома в Эльва, но ни туда, ни в школу не вернулся.

Полиция общалась с семьей, друзьями и близкими людьми молодого человека, но ни у кого из них нет информации о том, где он может находиться. Проверены разные адреса и места, где он мог бы быть, но и там подростка не нашли.

Рост Маркуса 175 сантиметров, у него светлые короткие волосы. Уходя из дома, он был одет в черную ветровку.

Тех, кто видел Маркуса в последние недели, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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