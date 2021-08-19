В эстонских лесах грибников поджидает серьезная опасность

По словам врача центра внутренних заболеваний Восточно-Таллиннской центральной больницы Марии Густавсон, при подозрении на отравление грибами нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Сейчас больше всего отравлений связано с употреблением белых мухоморов, которые грибники путают с лесными шампиньонами, зонтиками и колпаками. Стоит помнить, что белый мухомор имеет крайне неприятный запах, а на его ножке есть кольцо-юбочка.