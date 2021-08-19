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  • В эстонских лесах грибников поджидает серьезная опасность

В эстонских лесах грибников поджидает серьезная опасность

По словам медиков, люди, отравившиеся мухомором вонючим, приняли эти грибы за шампиньоны. ФОТО: Айвар Аотяхт/Sakala

В Северной Эстонии зарегистрировано уже пять тяжелых случаев отравления грибами. Больше всего случаев отравления связано с употреблением белого мухомора, пишет Rus.ERR.

По словам врача центра внутренних заболеваний Восточно-Таллиннской центральной больницы Марии Густавсон, при подозрении на отравление грибами нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Сейчас больше всего отравлений связано с употреблением белых мухоморов, которые грибники путают с лесными шампиньонами, зонтиками и колпаками. Стоит помнить, что белый мухомор имеет крайне неприятный запах, а на его ножке есть кольцо-юбочка.

В Эстонии произрастает около 200 ядовитых видов грибов, употребление 15 из них может закончиться смертью. В случае подозрения на отравление следует немедленно позвонить на круглосуточную линию 16662 Инфоцентра отравлений.

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