В эстонских лесах грибников поджидает серьезная опасность
В Северной Эстонии зарегистрировано уже пять тяжелых случаев отравления грибами. Больше всего случаев отравления связано с употреблением белого мухомора, пишет Rus.ERR.
В Северной Эстонии зарегистрировано уже пять тяжелых случаев отравления грибами. Больше всего случаев отравления связано с употреблением белого мухомора, пишет Rus.ERR.
По словам врача центра внутренних заболеваний Восточно-Таллиннской центральной больницы Марии Густавсон, при подозрении на отравление грибами нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Сейчас больше всего отравлений связано с употреблением белых мухоморов, которые грибники путают с лесными шампиньонами, зонтиками и колпаками. Стоит помнить, что белый мухомор имеет крайне неприятный запах, а на его ножке есть кольцо-юбочка.
В Эстонии произрастает около 200 ядовитых видов грибов, употребление 15 из них может закончиться смертью. В случае подозрения на отравление следует немедленно позвонить на круглосуточную линию 16662 Инфоцентра отравлений.