Мошенники обчистили счет жителя Харьюмаа и повесили на него кредит

Так стало известно, что 16 августа 36-летнему мужчине позвонил человек, который сказал, что звонит из Swedbank, поскольку на банковском счете этого клиента пытаются произвести сомнительную сделку. Потерпевший объяснил, что вообще-то является клиентом банка SEB, но мошенника это не смутило, он объяснил, что эти два банка связаны между собой и соединил его с другим работником, сообщившим, что сейчас они прекратят деятельность преступников.

Для этого потерпевшему нужно было следовать инструкциям по телефону. Мужчине отправили коды подтверждения, после чего он вошел в свой интернет-банк, ввел присланные коды, а после свои собственные пароли и коды. И только после 36-летний потерпевший обнаружил, что на его имя у фирмы Bondora AS получен кредит в размере 6500 евро, а с его счета на неизвестные счета переведены разные суммы. К кредиту Bandora, который потерпевшему теперь придется возвращать, добавились 974 евро его личных денег, которыми теперь распоряжаются преступники.