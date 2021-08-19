Каллас: принятие 30 человек - далеко не миграционная бомба

На правительственной пресс-конференции в четверг Каллас сказала, что люди, которых Эстония готова принять из Афганистана, сотрудничали с Эстонией.

По словам премьер-министра, среди этих 30 человек есть акушерки, руководители школ, гувернантки. «Мы должны помочь людям, которые нам помогли», - сказала Каллас.

Она также подчеркнула, что общей целью было предотвратить волну миграции из Афганистана, а именно, что союзники вели переговоры с соседями Афганистана. Более близкие в культурном отношении соседи Афганистана могут лучше помочь беженцам.