Штраф не остановил нарушителя ПДД: водитель вновь попался полиции всего через 200 метров

Полиция сообщила, что вчера патруль у таллиннского зоопарка остановил водителя автомобиля, показатели спидометра которого не совпадали с разрешенной на этом участке скоростью. Помимо напоминания о необходимости соблюдать правила дорожного движения, стражи порядка выписали нарушителю штраф.

Водитель продолжил свой путь, но уже через 200 метров его ждала встреча с другим полицейским патрулем. Причиной остановки вновь стало превышение допустимой скорости.