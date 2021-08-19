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  • Таллинн
  • Штраф не остановил нарушителя ПДД: водитель вновь попался полиции всего через 200 метров

Штраф не остановил нарушителя ПДД: водитель вновь попался полиции всего через 200 метров

ФОТО: Politsei

В среду, 18 августа, в Таллинне полиция дважды задерживала одного и того же водителя за превышение скорости.

Полиция сообщила, что вчера патруль у таллиннского зоопарка остановил водителя автомобиля, показатели спидометра которого не совпадали с разрешенной на этом участке скоростью. Помимо напоминания о необходимости соблюдать правила дорожного движения, стражи порядка выписали нарушителю штраф.

Водитель продолжил свой путь, но уже через 200 метров его ждала встреча с другим полицейским патрулем. Причиной остановки вновь стало превышение допустимой скорости.

Полиция напоминает водителям, что раз на участке дороги установлено ограничение, значит, для этого есть причины.

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