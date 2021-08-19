Картина дня: новые ограничения, прием афганцев и вечеринка несовершеннолетних

Правительство вводит новые ограничения: маски в помещениях и проверка сертификатов у всех клиентов

Правительство приняло сегодня принципиальное решение, в соответствии с которым с 26 августа в тех публичных помещениях, где не проводится контроль COVID-справок, нужно будет носить маску. Кроме того, в публичных местах, где требуется проверять эпидемиологическую безопасность, этой проверке должны подвергаться все клиенты и участники вне зависимости от их количества. Читать далее...

Правительство решило: Эстония примет до 30 афганцев

Эстония примет до 30 афганцев, сотрудничавших с эстонскими военными и гражданскими специалистами, а также с союзниками в Афганистане — такое решение приняло в четверг на своем заседании правительство. Читать далее...

Полиция задержала на квартирной вечеринке 15 пьяных детей

Молодой человек угрожал выпрыгнуть из окна третьего этажа жилого дома в курессаареском районе Мариентали, где проходила вечеринка. Читать далее...

Министерство окружающей среды планирует изменить законы, чтобы избежать гигантского штрафа

В среду на заседании парламентской комиссии по окружающей среде Мминистерство окружающей среды представило обзор производства Европейской комиссии о нарушении министерством международных норм по охране окружающей среды, в результате которого Эстонии, подобно Польше, может грозить штраф в размере 100 000 евро в день. Читать далее...

«Невероятный ляп»: Кая Каллас прокомментировала инцидент в Департаменте здоровья

Происшествие с холодильными камерами Департамента здоровья, в которых из-за нарушения температурного режима испортились вакцины и лекарства на три с лишним миллиона евро, премьер-министр Кая Каллас назвала «невероятным ляпом». Правительство рассматривает возможности предъявления иска. Читать далее...

Крупнейшему застройщику Merko наступает на пятки молодая успешная фирма

Девелоперская фирма Hepsor, основанная на эстонском капитале, по количеству проданных в прошлом году квартир поднялась на второе место после Merko. В течение года была осуществлена продажа 277 квартир в Эстонии. Читать далее...

От чего мог бы воздержаться новый президент?

Торжества по случаю тридцатилетия восстановления независимости немного омрачает очередной тупик, в котором оказались эстонские политики. Тупик этот был предсказуем и в какой-то степени с нетерпением ожидаем: политическая верхушка ищет подходящего кандидата на пост президента. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 357 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4631 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 357, то есть 7,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Горбачев: уроки августовского путча не утратили в России актуальности

Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, сказал в день 30-летия августовского путча, что уроки 1991 года по-прежнему важны для России сегодня. Читать далее...

Министерство окружающей среды планирует изменить законы, чтобы избежать гигантского штрафа

В среду на заседании парламентской комиссии по окружающей среде Мминистерство окружающей среды представило обзор производства Европейской комиссии о нарушении министерством международных норм по охране окружающей среды, в результате которого Эстонии, подобно Польше, может грозить штраф в размере 100 000 евро в день. Читать далее...

Нападение в Таллинне: двух девушек избили из-за их сексуальной ориентации

Одним ранним августовским утром в воскресенье две молодые женщины из-за своей ориентации заинтересовали троих мужчин. Инцидент завершился для женщин болезненными ударами и душевными ранами. Читать далее...

Спасти не удалось: женщина умерла за рулем автомобиля

Сегодня, 19 августа, днем ​​в Центр тревоги поступило сообщение о женщине, у которой недалеко от деревни Обинитса во время управления автомобилем значительно ухудшилось самочувствие. Читать далее...

При дельта-штамме привитые могут носить то же количество вируса, что и невакцинированные