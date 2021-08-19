Картина дня: прием афганцев, поиски президента и вечеринка несовершеннолетних

Правительство решило: Эстония примет до 30 афганцев

Эстония примет до 30 афганцев, сотрудничавших с эстонскими военными и гражданскими специалистами, а также с союзниками в Афганистане — такое решение приняло в четверг на своем заседании правительство. Читать далее...

Полиция задержала на квартирной вечеринке 15 пьяных детей

Молодой человек угрожал выпрыгнуть из окна третьего этажа жилого дома в курессаареском районе Мариентали, где проходила вечеринка. Читать далее...

Министерство окружающей среды планирует изменить законы, чтобы избежать гигантского штрафа

В среду на заседании парламентской комиссии по окружающей среде Мминистерство окружающей среды представило обзор производства Европейской комиссии о нарушении министерством международных норм по охране окружающей среды, в результате которого Эстонии, подобно Польше, может грозить штраф в размере 100 000 евро в день. Читать далее...

Крупнейшему застройщику Merko наступает на пятки молодая успешная фирма

Девелоперская фирма Hepsor, основанная на эстонском капитале, по количеству проданных в прошлом году квартир поднялась на второе место после Merko. В течение года была осуществлена продажа 277 квартир в Эстонии. Читать далее...

От чего мог бы воздержаться новый президент?

Торжества по случаю тридцатилетия восстановления независимости немного омрачает очередной тупик, в котором оказались эстонские политики. Тупик этот был предсказуем и в какой-то степени с нетерпением ожидаем: политическая верхушка ищет подходящего кандидата на пост президента. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 357 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4631 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 357, то есть 7,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Горбачев: уроки августовского путча не утратили в России актуальности

Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, сказал в день 30-летия августовского путча, что уроки 1991 года по-прежнему важны для России сегодня. Читать далее...

Министерство окружающей среды планирует изменить законы, чтобы избежать гигантского штрафа

В среду на заседании парламентской комиссии по окружающей среде Мминистерство окружающей среды представило обзор производства Европейской комиссии о нарушении министерством международных норм по охране окружающей среды, в результате которого Эстонии, подобно Польше, может грозить штраф в размере 100 000 евро в день. Читать далее...

При дельта-штамме привитые могут носить то же количество вируса, что и невакцинированные