Картина дня: прием афганцев, поиски президента и вечеринка несовершеннолетних
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 августа.
Эстония примет до 30 афганцев, сотрудничавших с эстонскими военными и гражданскими специалистами, а также с союзниками в Афганистане — такое решение приняло в четверг на своем заседании правительство. Читать далее...
Молодой человек угрожал выпрыгнуть из окна третьего этажа жилого дома в курессаареском районе Мариентали, где проходила вечеринка. Читать далее...
В среду на заседании парламентской комиссии по окружающей среде Мминистерство окружающей среды представило обзор производства Европейской комиссии о нарушении министерством международных норм по охране окружающей среды, в результате которого Эстонии, подобно Польше, может грозить штраф в размере 100 000 евро в день. Читать далее...
Девелоперская фирма Hepsor, основанная на эстонском капитале, по количеству проданных в прошлом году квартир поднялась на второе место после Merko. В течение года была осуществлена продажа 277 квартир в Эстонии. Читать далее...
Торжества по случаю тридцатилетия восстановления независимости немного омрачает очередной тупик, в котором оказались эстонские политики. Тупик этот был предсказуем и в какой-то степени с нетерпением ожидаем: политическая верхушка ищет подходящего кандидата на пост президента. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4631 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 357, то есть 7,7% от общего количества тестов. Читать далее...
Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, сказал в день 30-летия августовского путча, что уроки 1991 года по-прежнему важны для России сегодня. Читать далее...
В среду на заседании парламентской комиссии по окружающей среде Мминистерство окружающей среды представило обзор производства Европейской комиссии о нарушении министерством международных норм по охране окружающей среды, в результате которого Эстонии, подобно Польше, может грозить штраф в размере 100 000 евро в день. Читать далее...
Лица, полностью вакцинированные от COVID-19, в случае инфицирования штаммом дельта могут стать переносчиками такого же объема вирусных частиц, что и люди, которые не прививались. Об этом сообщает в четверг издание The Guardian со ссылкой на предварительные результаты исследования британских специалистов. Читать далее...