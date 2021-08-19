Галерея ⟩ Грузовик выехал в кювет и перевернулся
Сегодня, 19 августа, в 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну в деревне Лемметса у виадука Аудру грузовик выехал в кювет и перевернулся.
Сегодня, 19 августа, в 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну в деревне Лемметса у виадука Аудру грузовик выехал в кювет и перевернулся.
Грузовик двигался со стороны Пярну и до поворота в сторону Санга или Аудру съехал с дороги в кювет. В кузове грузовика не было товаров. В ДТП никто не пострадал, пишет Pärnu Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, движение на месте аварии не было нарушено и владелец грузовика сам организует его отбуксировку.