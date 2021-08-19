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Галерея ⟩ Грузовик выехал в кювет и перевернулся

Сегодня, 19 августа, в 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну в деревне Лемметса у виадука Аудру грузовик выехал в кювет и перевернулся. 

Грузовик двигался со стороны Пярну и до поворота в сторону Санга или Аудру съехал с дороги в кювет. В кузове грузовика не было товаров. В ДТП никто не пострадал, пишет Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, движение на месте аварии не было нарушено и владелец грузовика сам организует его отбуксировку. 

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