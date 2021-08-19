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ABB уводит часть производства из Эстонии, сто человек потеряют работу

Завод ABB в Юри ФОТО: Tairo Lutter

В связи с переносом производства электрораспределительного оборудования ABB в другие места в Европе на заводе в Юри останется без работы около ста человек, пишет Postimees.

Причины переноса производства менеджментом ABB Group не раскрываются. Также неизвестно, куда оно будет перемещено.

"В большой компании оптимизация деятельности - это повседневная работа. Решения и действия постоянно отслеживаются, анализируются и разрабатываются соответствующим образом", - пояснил пресс-секретарь предприятия Свен Соммер, добавив, что это решение было принято на уровне концерна.

Завод ABB по производству электрораспределительного оборудования в Юри в основном занимается производством комплектных подстанций, а также устройств зарядных и записывающих устройств электромобилей. Без работы там останется сотня человек.

«Очевидно, что это наше самое маленькое производственное подразделение. Единица по развитию этого бизнеса по-прежнему останется в Эстонии», - подтвердил Соммер.

Производство будет прекращено постепенно к концу этого года. Затронутые закрытием производства работники могут подавать заявки на другие вакансии в компании. По словам Соммера, новых предложений никому делать не будут, но опыт работы в ABB дает конкурентное преимущество.

После того, как производство электрораспределительного оборудования будет перенесено из Юри, производство будет продолжено на двух более крупных заводах - по производству двигателей, генераторов и преобразователей частоты. Помимо упомянутых заводов, ABB также продолжит работу в Эстонии в области робототехники, автоматизации процессов и электрификации.

В области электрораспределительного оборудования ABB продолжит уделять внимание глобальным разработкам в области зарядки и хранения энергии для электромобилей. ABB продолжит продавать электрораспределительное оборудование в Эстонии.

За 30 лет работы компания ABB инвестировала в Эстонию более 100 миллионов евро и сегодня обеспечивает работой более 1500 человек.

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