ABB уводит часть производства из Эстонии, сто человек потеряют работу

Причины переноса производства менеджментом ABB Group не раскрываются. Также неизвестно, куда оно будет перемещено.

"В большой компании оптимизация деятельности - это повседневная работа. Решения и действия постоянно отслеживаются, анализируются и разрабатываются соответствующим образом", - пояснил пресс-секретарь предприятия Свен Соммер, добавив, что это решение было принято на уровне концерна.

Завод ABB по производству электрораспределительного оборудования в Юри в основном занимается производством комплектных подстанций, а также устройств зарядных и записывающих устройств электромобилей. Без работы там останется сотня человек.

«Очевидно, что это наше самое маленькое производственное подразделение. Единица по развитию этого бизнеса по-прежнему останется в Эстонии», - подтвердил Соммер.

Производство будет прекращено постепенно к концу этого года. Затронутые закрытием производства работники могут подавать заявки на другие вакансии в компании. По словам Соммера, новых предложений никому делать не будут, но опыт работы в ABB дает конкурентное преимущество.

После того, как производство электрораспределительного оборудования будет перенесено из Юри, производство будет продолжено на двух более крупных заводах - по производству двигателей, генераторов и преобразователей частоты. Помимо упомянутых заводов, ABB также продолжит работу в Эстонии в области робототехники, автоматизации процессов и электрификации.

В области электрораспределительного оборудования ABB продолжит уделять внимание глобальным разработкам в области зарядки и хранения энергии для электромобилей. ABB продолжит продавать электрораспределительное оборудование в Эстонии.