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Вы его знаете? Полиция ищет свидетеля преступления

ФОТО: Politsei

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, который может быть свидетелем преступления, в ходе которого были причинены опасные для жизни телесные повреждения.

Полиция просит всех, кто узнал изображенного на фотографии человека, сообщить об этом по телефону 3372552 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00) или написать на адрес электронной почты oksana.zaitsev@politsei.ee.

ФОТО: Politsei

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