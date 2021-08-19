Фото ⟩ Парк летней столицы наполняется незаконными могилами домашних животных

Специалист по связям с общественностью Пярнуской городской управы Ану Виллманн признала, что город в курсе стихийно образовавшегося кладбища: «Мэрия заметила в парке Аннемыйза места, в которых установлены свечи. Можно предположить, что там похоронены домашние животные».

Хоронить животных в общественных парках запрещено. Но город не считает правильным уничтожать сейчас появившиеся в парке могилы, хотя в будущем к этому могут прибегнуть: «Такая самовольная деятельность заслуживает сожаления: посетителям парка приходится устраивать пикники между могил».

Если кто-то заметит, что в парке происходит что-то подозрительное, например, кто-то копает могилу, Виллманн просит сообщать об этом городским властям. В летней столице нет кладбища домашних животных. Где же тогда хоронить ушедшего на радугу любимца? Виллманн говорит, что собственники животных, у которых нет своих участков земли, могут воспользоваться помощью ветеринарных клиник: там трупы отправляют на кремацию. Это в стране делают всего в нескольких местах, например, в Вяйке-Маарья и в Таллинне.