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В "Единой России" разработали законопроект о запрете на въезд в страну "русофобам" - тем, кто "возбуждает ненависть" и "унижает людей" по национальному и языковому признаку. Этому предшествовали инциденты в Казахстане и Кыргызстане, на которые Москва обещала отреагировать запретами.

Председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн сообщил, что документ уже разработан.

"Позиция "Единой России" предельна проста: для русофобов и нацистских последышей - двери в страну должны быть плотно закрыты", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Кто русофоб?

Депутат пояснил, что запрет предлагается вводить, "если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов".

По словам Хинштейна, законопроект стал ответом на "последние возмутительные случаи проявлениями откровенной русофобии на постсоветском (и не только) пространстве". Примеров он не привел.

"Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами", - заявил Хинштейн, которого цитирует сайт партии.

В МВД, как в органе, контролирующем вопросы миграции, законопроект поддерживают, утверждает депутат.

🇷🇺 Депутаты «Единой России» подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну



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Инциденты в Казахстане и Кыргызстане

В августе российские СМИ заявили о случаях агрессии и публичного унижения этнических русских в бывших советских республиках - в частности, в Казахстане и Кыргызстане.

Российская пресса писала о "языковых рейдах", которые националисты в Казахстане проводят среди русскоговорящих сотрудников сферы обслуживания.

В Кыргызстане инцидент произошел в Бишкеке - там посетитель детского центра развлечений набросился на сотрудницу за обращение к нему по-русски. СМИ публиковали видеозапись произошедшего.

После этого глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев заверил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что в стране "нет русофобии и агрессивного национализма". 13 августа напавший на продавщицу 29-летний Али Алимбаев был помещен в изолятор временного содержания.

Русский язык в Кыргызстане и Казахстане - официальный, а национальные языки имеют статус государственных.

Не менее резонансным стал YouTube-канал казахских "Til Maydani онлайн партиясы", на котором публикуются видео самовольных "проверок" в магазинах и государственных учреждениях на знание казахского языка.

Во время "проверок" молодые люди называют русских "гастарбайтерами" и заставляют извиняться на камеру. "Рейды", согласно этим сообщениям, проводились в Нур-Султане (бывшая Астана), Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других городах.

Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал эти случаи "пещерным национализмом" и сказал, что "такие прецеденты недопустимы и возмутительны".