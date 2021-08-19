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Виноделы французского Прованса сильно пострадали от пожаров

Дегустация вин Прованса. ФОТО: Карина Ваус

Пожары, бушующие в последние дни в департаменте Вар (французский регион Прованс-Альпы-Лазурный берег), нанесли серьезный ущерб местным виноделам, сообщил в четверг телеканал BFM TV.

Во многих случаях сами виноградники устояли перед бедствием, уточняет телеканал, но некоторые производители знаменитого прованского розового лишились всей сельскохозяйственной техники и хозяйственных построек за пару недель до сбора урожая.

Но даже те, кто понес наименьший урон, говорят о катастрофе. Устранить теперь наличие привкуса гари в их престижном "Кот де Прованс" будет трудно, если вообще возможно.

Как объясняют сами виноделы, помимо сильной жары и ветра, распространению огня способствовало то, что виноградники находятся в защищенной природной зоне, где запрещены вырубки для противопожарных полос в подходящих вплотную лесных зарослях.

Представитель синдиката производителей "Кот де Прованс" Николя Гарсия, чьи слова приводит BFMTV, полагает, что еще слишком рано подводить окончательный итог потерям виноделов.

Он пояснил: притом, что стволы виноградных лоз неплохо сопротивлялись окружавшему их пеклу, тепловая нагрузка на ягоды была чрезмерной, и много винограда придется выбросить.

Пожары во Франции

Накануне сообщалось, что в пожарах, вспыхнувших в Провансе, один человек погиб и, как минимум, 27 человек пострадали. Более 7 тыс. человек были эвакуированы и провели ночь во временных убежищах. Среди эвакуированных есть туристы.

В район для борьбы с возгораниями было направлено более 1,1 тыс. пожарных, а также сбрасывающие воду самолеты и вертолеты.

Пожары начались в понедельник вечером примерно в 40 км от прибрежного курорта Сен-Тропе и распространились на территорию около 7 тыс. гектаров.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который отдыхал неподалеку, посетил во вторник район, пострадавший от пожаров, и поблагодарил пожарных за проделанную работу.

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