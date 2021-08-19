Более ста евро: завтра электричество в Эстонии будет стоить дороже, чем в Финляндии

Самая высокая цена в пятницу будет с восьми до девяти, когда цена составит 126,14 евро за мегаватт-час. Самая низкая цена - 80,2 евро за мегаватт-час — будет между тремя и четырьмя часами ночи, пишет Postimees.

Биржевая цена электроэнергии 20 августа прошлого года была 51,14 евро за мегаватт-час.