Более ста евро: завтра электричество в Эстонии будет стоить дороже, чем в Финляндии
Биржевые цены на электроэнергию в эстонском ценовом регионе энергетической биржи Nord Pool в пятницу по сравнению с четвергом выросли на 17 процентов до 100,7 евро.
Биржевые цены на электроэнергию в эстонском ценовом регионе энергетической биржи Nord Pool в пятницу по сравнению с четвергом выросли на 17 процентов до 100,7 евро.
Самая высокая цена в пятницу будет с восьми до девяти, когда цена составит 126,14 евро за мегаватт-час. Самая низкая цена - 80,2 евро за мегаватт-час — будет между тремя и четырьмя часами ночи, пишет Postimees.
Биржевая цена электроэнергии 20 августа прошлого года была 51,14 евро за мегаватт-час.
Цены Nord Pool в ценовой зоне в Эстонии (EE), в ценовой зоне Латвии (LV), в зоне Литвы (LT), в ценовой зоне Финляндии (FI) и цена всей системы Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час.