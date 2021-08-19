Байден с супругой привьются третьей дозой вакцины от COVID-19

"Мы собираемся сделать бустерные прививки", - сказал Байден в эфире телеканала ABC News.

Президент добавил, что так как и он, и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года, то согласно действующим в США правилам в сентябре они смогут претендовать на третью дозу.

На этой неделе администрация Байдена объявила, что американцы смогут получить дополнительную дозу с 20 сентября. Третья доза будет доступна для всех тех, кто более восьми месяцев назад сделал прививку от коронавируса препаратами Pfizer или Moderna.

В августе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило делать дополнительную дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. В США третью дозу вакцины компаний Pfizer или Moderna смогут получить жители с пересаженными органами, некоторыми формами рака и другими заболеваниями.