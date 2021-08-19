Из Польши в Россию пытались ввезти почти 300 кг гашиша в топливном баке грузовика

19 августа в РФ через автомобильный пункт пропуска "Ивангород" в Ленинградской области прибыл грузовик из Польши. По документам в автомобиле перевозили пластиковые крышки польского производства. Между тем во время контроля в топливном баке машины был найден тайник с наркотиками.