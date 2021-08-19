Из Польши в Россию пытались ввезти почти 300 кг гашиша в топливном баке грузовика
Попытку незаконного ввоза в РФ крупной партии гашиша пресекли в Ленинградской области, сообщает в четверг пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Попытку незаконного ввоза в РФ крупной партии гашиша пресекли в Ленинградской области, сообщает в четверг пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
19 августа в РФ через автомобильный пункт пропуска "Ивангород" в Ленинградской области прибыл грузовик из Польши. По документам в автомобиле перевозили пластиковые крышки польского производства. Между тем во время контроля в топливном баке машины был найден тайник с наркотиками.
"Внутри тайника таможенники обнаружили 34 брикета весом по 5 кг и 10 кг. В брикетах находилось пластичное вещество коричневого цвета. По результатам проведенного химического исследования установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством гашиш", - сообщают в ФТС.
Общий вес наркотика - 290 кг, стоимость задержанной партии оценивается более чем в 230 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков).