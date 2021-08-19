Неравнодушный житель Таллинна помог полиции найти пропавшую женщину

В четверг, 19 августа, в Центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенного члена семьи, по словам которого, Ли покинула свое местожительство в волости Раэ в деревне Патика и ушла в неизвестном направлении. Из-за своего состояния здоровья Ли могла легко заблудиться и была не в состоянии адекватно воспринимать окружающий мир.

Телефона с собой у нее не было. Полицейские проверили окрестности ее дома, но, к сожалению, ее не нашли. Ее приметы были переданы всем местным патрулям, которые продолжали поиски.