Неравнодушный житель Таллинна помог полиции найти пропавшую женщину
Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в волости Раэ 69-летней Ли.
Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в волости Раэ 69-летней Ли.
В четверг, 19 августа, в Центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенного члена семьи, по словам которого, Ли покинула свое местожительство в волости Раэ в деревне Патика и ушла в неизвестном направлении. Из-за своего состояния здоровья Ли могла легко заблудиться и была не в состоянии адекватно воспринимать окружающий мир.
Телефона с собой у нее не было. Полицейские проверили окрестности ее дома, но, к сожалению, ее не нашли. Ее приметы были переданы всем местным патрулям, которые продолжали поиски.
19 августа поздно вечером пресс-служба полиции сообщила, что в Центр тревоги позвонил человек, к которому в Таллинне на улице Эндла обратилась растерянная женщина, которая не могла сказать, где находится ее дом. Поняв, что дама нуждается в помощи, человек сразу обратился в Центр тревоги. Полицейский патруль установил, что речь идет о пропавшей в волости Раэ и доставил ее домой к близким.