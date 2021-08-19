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Полиция ищет пропавшую в Харьюмаа женщину

Пропавшая Ли. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в волости Раэ 69-летней Ли. 

В четверг, 19 августа, в Центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенного члена семьи, по словам которого Ли покинула свое место жительства в волости Раэ в деревне Патика и ушла в неизвестном направлении. Из-за своего состояния здоровья Ли может легко заблудиться и не в состоянии адекватно воспринимать окружающий мир. 

Телефона с собой у нее нет. Полицейские проверили окрестности ее дома, но, к сожалению, она до сих пор не найдена. Ее приметы переданы всем местным патрулям, которые продолжают поиски. 

Рост Ли около 160 см, у нее полное телосложение и короткие седые волосы. На ней может быть темно-синяя куртка, шляпа со светло-коричневыми полями, с собой может быть черная сумочка. 

Полиция просит всех, кто видел пропавшую или владеет информацией о ее возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. 

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