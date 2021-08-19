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  • Из Эстонии выслали незаконно поселившуюся в Пюхтицком монастыре женщину

Из Эстонии выслали незаконно поселившуюся в Пюхтицком монастыре женщину

Пюхтицкий монастырь ФОТО: Liis Treimann

Полиция выслала из страны поселившуюся в Пюхтицком монастыре в Куремяэ женщину, которая ходатайствовала о виде на жительство в порядке исключения.

Сотрудник службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры провел в среду производство относительно нелегального пребывания в стране российской гражданки 1960 года рождения, сообщила префектура. Женщина незаконно находилась в стране с марта прошлого года.

Она приехала в Эстонию, чтобы остаться в Пюхтицком монастыре Куремяэ и 18 августа подала ходатайство о виде на жительство в порядке исключения.

Ей было составлено предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию стран Шенгена сроком на девять месяцев.

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