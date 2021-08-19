Из Эстонии выслали незаконно поселившуюся в Пюхтицком монастыре женщину

Сотрудник службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры провел в среду производство относительно нелегального пребывания в стране российской гражданки 1960 года рождения, сообщила префектура. Женщина незаконно находилась в стране с марта прошлого года.

Она приехала в Эстонию, чтобы остаться в Пюхтицком монастыре Куремяэ и 18 августа подала ходатайство о виде на жительство в порядке исключения.