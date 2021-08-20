Политическая реабилитация Moskva sai и кулинарная ностальгия по ней же

Знакомая всем жителям Эстонии выпечка: квадратик теста с соединенными защипом противоположными уголками, а начинка – желтоватая, нежная и сладкая. Стоит дешево, выглядит привлекательно, а называлась когда-то громко: Moskva sai.

В пирожковом отделе Selver нашлась практически такая же, только название другое – kreemi sai, булочка с кремом. В самом деле переименовали? Память подсказывает, что за 30 лет независимости эта выпечка никуда не исчезла, только почему-то продается в разных кафе, кондитерских и магазинах под разными названиями.

Булочки с кремом в Selver. Фото: Вера Копти.

Более того, оказалось, что этим булочкам посвящено множество публикаций. О них с восторгом и даже благоговением пишут эстонские блогеры и кондитеры.

Блогер Ülle вспоминает: «Московские булочки, ой, пардон, теперь они называются кремовыми – мои самые любимые на веки вечные. Теперь можно признаться, что в детстве я любила выгрызать из них желтый крем и оставлять на блюде печальные останки растерзанной булочки без крема.

Ностальгические московские булочки. Фото: Ülle