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Блог, фото и видео ⟩ Эстония отмечает 30-летие со дня восстановления независимости

В Губернаторском саду прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. ФОТО: Gert Tali

Сегодня, 20 августа, Эстония отмечает тридцать лет со дня восстановления независимости. 

20 августа 1991 года в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики». Было восстановлено государство, провозглашенное 24 февраля 1918 г. В этом году мы празднуем тридцатилетие с этого исторического дня.

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