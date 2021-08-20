Блог, фото и видео ⟩ Эстония отмечает 30-летие со дня восстановления независимости

20 августа 1991 года в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики». Было восстановлено государство, провозглашенное 24 февраля 1918 г. В этом году мы празднуем тридцатилетие с этого исторического дня.