Блог, фото и видео ⟩ Эстония отмечает 30-летие со дня восстановления независимости
Сегодня, 20 августа, Эстония отмечает тридцать лет со дня восстановления независимости.
Сегодня, 20 августа, Эстония отмечает тридцать лет со дня восстановления независимости.
20 августа 1991 года в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики». Было восстановлено государство, провозглашенное 24 февраля 1918 г. В этом году мы празднуем тридцатилетие с этого исторического дня.
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