Портал Apollo получил от читательницы жалобу на инцидент, произошедший с ней и ее семьей в аэропорту Дании. Из-за ошибки в коммуникации путешественники не оформили документы в соответствии с эпидемиологическими требованиями и дальше аэропорта Дании не попали, пишет Rus.TVNET.

В пятницу, 6 августа, жительница Латвии со своей семьей хотела прилететь в Данию, чтобы навестить родственницу, которую она не видела два года, в ее 50-й день рождения. Семья путешественницы не вакцинировалась от коронавируса, поэтому пожелала перед полетом сдать тесты на Covid-19.

По словам читательницы Apollo, у нее возникли сложности в коммуникации с Centrālā laboratorija во время договора об удобном времени сдачи тестов на Covid-19, поэтому она трижды созванивалась с консультантами airBaltic, чтобы убедиться, необходим ли вообще тест.

В последний раз звонок был сделан в среду, чтобы убедиться, что тест не нужен, на что работницы airBaltic ответили утвердительно, поэтому перед полетом семья тесты не сдала. В аэропорту перед вылетом в Данию у них не попросили ни тесты на Covid-19, ни сертификаты вакцинации.

По прилете в аэропорт Биллунн семью ждал неприятный сюрприз - дальше порога аэропорта их не пустили. Из аэропорта встревоженная читательница позвонила в airBaltic. Авиакомпания пыталась убедить работников аэропорта Дании, что Латвия - "страна зеленого цвета" и тест семье не нужен, однако в распоряжении датчан была иная информация.

Сдать тест на Covid-19 в аэропорту Дании не было возможности, и когда читательница отказалась лететь обратно в Латвию, ей пригрозили полицией и наручниками, поэтому семья самолетом вернулась на родину.

Возмущенная семейная пара написала заявления и обратилась с ними в авиакомпанию airBaltic, чтобы получить компенсацию за потраченные на билеты деньги.

В airBaltic порталу Apollo подтвердили, что произошла ошибка и оператор колл-центра предоставила пассажирке неправильную информацию, за что предприятие перед ней извиняется.

Представитель airBaltic Алисе Бриеде поясняет, что авиакомпания со своей стороны в рамках возможного помогает пассажирам объяснять актуальные ограничения в поездках, однако всегда призывает самих пассажиров проверять информацию на официальных интернет-порталах или в местных посольствах.

Сейчас ограничения на поездки в разных странах очень изменчивы, более того, они отличаются и между различными группами пассажиров, поэтому авиакомпания признает, что такие ситуации могут происходить.

Пассажирам необходимо убедиться в том, что им доступна сама последняя информация, которая гарантирует удобное путешествие.