Коронавирус выявлен у 332 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 78% не прошли вакцинацию, у 22% курс вакцинации завершен. 81,5% пациентов, нуждающихся в госпитализации, не были вакцинированы.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 110 человека. Из них 84 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа зафиксировано 47, в Вырумаа - 34, на Сааремаа - 20, в Валгамаа — 19, в Пярнумаа - 17, в Пыльвамаа и Рапламаа — по 16, в Ярвамаа — 15, в Ида-Вирумаа и Вильяндимаа — по восемь, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа — по пять, на Хийумаа — три, в Ляэнемаа — два случая заражения коронавирусом. В случае семи положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 285,3 случая на 100 000 человек.

За сутки открыли четыре новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 92 пациента. Из них 75 человек (81,5%) не были вакцинированы.

Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 66 лет, и среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, 55 человек (60,6%) старше 60 лет. За последние сутки смертей не было.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 704 038 человек, из которых у 608 751 человека курс вакцинации завершен. В течение суток было введено 5788 доз вакцины. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 60 лет составляет 70,2%. Более 65% людей в возрасте 60+ были вакцинированы во всех уездах, кроме жителей Харьюмаа (63,3%) и Ида-Вирумаа (45,1%).

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).