Amazon планирует открыть универмаги
Amazon планирует открыть крупные магазины в США. Цель компании - увеличить свою долю на розничном рынке, пишет Postimees.
Amazon планирует открыть крупные магазины в США. Цель компании - увеличить свою долю на розничном рынке, пишет Postimees.
Amazon, крупнейший в мире онлайн-ритейлер, скорее всего, построит в Соединенных Штатах более крупные магазины, универмаги. Первые магазины планируется построить в Калифорнии и Огайо, пишет Wall Street Journal. Amazon не пожелал комментировать этот вопрос.
Однако такой шаг не стал бы полной неожиданностью. Хотя Amazon выросла как компания, которая продает почти все в Интернете, они поколебали традиционную розничную торговлю в течение нескольких лет. Джефф Безос основал компанию в 1994 году, которая с 2015 года работает как сеть продуктов питания под такими брендами, как Amazon Fresh и Go, а также имеет небольшие книжные магазины и другие продуктовые магазины. Amazon также владеет американской сетью супермаркетов Whole Foods.
С открытием магазинов Amazon планируется расширить продажи одежды собственных брендов Amazon, товаров для дома и электроники, а также независимых брендов. По словам Уэллса Фарго, Amazon уже является крупнейшим розничным продавцом одежды в США. Согласно Wall Street Journal, магазины будут значительно больше, чем существующие розничные магазины Amazon, с площадью чуть менее 2790 квадратных футов, но намного меньше, чем средний универмаг в США.