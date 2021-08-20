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Amazon планирует открыть универмаги

Amazoni Go kaupluse logo. ФОТО: DAVID RYDER

Amazon планирует открыть крупные магазины в США. Цель компании - увеличить свою долю на розничном рынке, пишет Postimees

Amazon, крупнейший в мире онлайн-ритейлер, скорее всего, построит в Соединенных Штатах более крупные магазины, универмаги. Первые магазины планируется построить в Калифорнии и Огайо, пишет Wall Street Journal. Amazon не пожелал комментировать этот вопрос.

Однако такой шаг не стал бы полной неожиданностью. Хотя Amazon выросла как компания, которая продает почти все в Интернете, они поколебали традиционную розничную торговлю в течение нескольких лет. Джефф Безос основал компанию в 1994 году, которая с 2015 года работает как сеть продуктов питания под такими брендами, как Amazon Fresh и Go, а также имеет небольшие книжные магазины и другие продуктовые магазины. Amazon также владеет американской сетью супермаркетов Whole Foods.

С открытием магазинов Amazon планируется расширить продажи одежды собственных брендов Amazon, товаров для дома и электроники, а также независимых брендов. По словам Уэллса Фарго, Amazon уже является крупнейшим розничным продавцом одежды в США. Согласно Wall Street Journal, магазины будут значительно больше, чем существующие розничные магазины Amazon, с площадью чуть менее 2790 квадратных футов, но намного меньше, чем средний универмаг в США.

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