Amazon планирует открыть универмаги

Однако такой шаг не стал бы полной неожиданностью. Хотя Amazon выросла как компания, которая продает почти все в Интернете, они поколебали традиционную розничную торговлю в течение нескольких лет. Джефф Безос основал компанию в 1994 году, которая с 2015 года работает как сеть продуктов питания под такими брендами, как Amazon Fresh и Go, а также имеет небольшие книжные магазины и другие продуктовые магазины. Amazon также владеет американской сетью супермаркетов Whole Foods.