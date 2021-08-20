В Германии началась четвертая волна Covid-19
В Германии началась четвертая волна пандемии Covid-19, свидетельствует недавний отчет Института Роберта Коха (RKI) Немецкого агентства контроля и профилактики заболеваний, пишет DPA.
В Германии началась четвертая волна пандемии Covid-19, свидетельствует недавний отчет Института Роберта Коха (RKI) Немецкого агентства контроля и профилактики заболеваний, пишет DPA.
Согласно еженедельному отчету RKI, опубликованному в четверг вечером, соотношение положительных образцов к лабораторным ПЦР-тестам выросло с 4% до 6% в середине августа.
Заражение новым коронавирусом особенно затронуло более молодые возрастные группы.
С начала июля совокупная заболеваемость Covid-19 в Германии увеличилась, особенно среди людей в возрасте от 10 до 49 лет. Летом доминировал самый заразный вариант дельта, на который сейчас приходится 99% случаев Covid-19.
Общее количество случаев Covid-19 за семь дней в четверг составило около 44 случаев на 100000 населения, но это сильно варьируется в разных регионах Германии.
63,7% населения Германии получили хотя бы одну дозу Covid-19, а 58,2% были полностью вакцинированы.