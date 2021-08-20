Скончался эстонский скульптор Ханнес Старкопф

Родившийся 7 января 1965 года Старкопф в 1991 году закончил Эстонскую художественную академию по специальности скульптура.

Старкопф участвовал в групповых выставках и симпозиумах по теме скульптурного творчества по всему миру.

Старкопф долгое время работал также преподавателем художественной академии и был членом Союза художников Эстонии.