Скончался эстонский скульптор Ханнес Старкопф
В четверг скончался эстонский скульптор Ханнес Старкопф — об этом BNS сообщило Объединение скульпторов Эстонии.
В четверг скончался эстонский скульптор Ханнес Старкопф — об этом BNS сообщило Объединение скульпторов Эстонии.
Родившийся 7 января 1965 года Старкопф в 1991 году закончил Эстонскую художественную академию по специальности скульптура.
Старкопф участвовал в групповых выставках и симпозиумах по теме скульптурного творчества по всему миру.
Старкопф долгое время работал также преподавателем художественной академии и был членом Союза художников Эстонии.
Ханнес Старкопф был внуком известного эстонского скульптора Антона Старкопфа (1889-1966).