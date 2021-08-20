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Скончался эстонский скульптор Ханнес Старкопф

Скульптор Ханнес Старкопф между своими работами. ФОТО: Saarte Hääl

В четверг скончался эстонский скульптор Ханнес Старкопф — об этом BNS сообщило Объединение скульпторов Эстонии.

Родившийся 7 января 1965 года Старкопф в 1991 году закончил Эстонскую художественную академию по специальности скульптура.

Старкопф участвовал в групповых выставках и симпозиумах по теме скульптурного творчества по всему миру.

Старкопф долгое время работал также преподавателем художественной академии и был членом Союза художников Эстонии.

Ханнес Старкопф был внуком известного эстонского скульптора Антона Старкопфа (1889-1966).

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