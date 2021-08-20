Фото ⟩ Члены Рийгикогу и Клуба 20 августа собрались на совместное торжественное заседание

Студент Маркус Эхасоо сказал, что сегодня мы празднуем тридцатилетие со дня, когда возродились надежды нашего народа и вера в будущее. «Благодаря августовским событиям 1991 года и всему, что предшествовало им, все те, кто родились после 1991 года, смогли расти в свободной Эстонии. Я не могу представить, каким характером и силой воли должны были обладать люди, чтобы иметь смелость отстаивать независимость Эстонии, но я могу описать, как я на них смотрю: с искренней благодарностью и гордостью, что в те времена среди нашего крошечного народа нашлось столько великих государственных деятелей», – подчеркнул Эхасоо.

«Чувство единения – так я бы охарактеризовал события тридцатилетней давности. Ради общей большой цели – восстановить государственность – люди были готовы преодолеть любые препятствия. Ведь цель была благородной и правильной. Благодаря этому чувству единства депутаты нашли в себе смелость принять решения, а народ сумел эти решения защитить», – сказал он.

Эхасоо задал риторический вопрос: как и куда идти дальше? «Ответ на него прост: двигаться дальше с тем же энтузиазмом, что и тридцать лет тому назад, уверенно и вместе, в направлении государства, которое будет еще лучше. Так мы сохраним нашу страну».

Президент Клуба Декларации 4 мая Латвии Велта Чеботаренока вспомнила, что происходило 20 августа тридцать лет тому назад «Дошедшие до нас вести о вашем смелом голосовании вдохновили и наш парламент на действия. Наши государства находились под управлением оккупационных властей. На наших территориях был расположен большой контингент советских войск. Несмотря на эти обстоятельства, ни в Эстонии, ни в Латвии депутаты от Народного фронта не позволили себе пребывать в нерешительности, не склонились перед властями и проголосовали за независимость своих государств».

Она отметила, что три Балтийских государства разделили схожую судьбу и едины духом, смелостью и в борьбе за независимость. Радует, что мы хорошо ладим, что каждый из нас уважает положительные черты своих соседей и от всего сердца радуется их достижениям. Это особенно проявляется в дружбе и сотрудничестве между клубами проголосовавших за независимость наших государств. Каждый раз, собираясь вместе, мы в процессе серьезных, порой доходящих до споров, обсуждений стремимся решить стоящие перед всеми тремя странами важные вопросы.

Президент Клуба сигнаторов Литвы Бируте Валените сказала, что она рада поздравить с этой трибуны гордый народ Эстонии с Днем восстановления независимости. «Я поздравляю вас от лица Клуба подписантов акта о восстановлении независимости Литвы».