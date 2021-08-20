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Facebook внедряет меры безопасности для защиты афганских пользователей

Логотип Facebook. ФОТО: Reuters/ScanPix

Facebook в четверг объявил о новых мерах безопасности для защиты афганских пользователей, пишет Postimees

Ранее фирма блокировала доступ талибов к платформам социальных сетей Facebook.

По рекомендации активистов, журналистов и общественных объединений Facebook сейчас реализует меры, позволяющие пользователям скрывать свои публикации от людей, которых они не знают.

Пользователи Instagram также получат инструкции о том, как защитить свою учетную запись.

«Мы тесно сотрудничаем с промышленностью, гражданским обществом и правительством, чтобы защищать людей», - сказал глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Он добавил, что в Афганистане временно отключена возможность просмотра списка друзей пользователя и поиска аккаунтов. Есть надежда защитить людей, которых может искать Талибан.

Приход Талибана к власти в Афганистане ставит таких технологических гигантов, как Facebook и Twitter, в затруднительное положение.

Аккаунт представителя талибов Забихуллы Муджахиди в WhatsApp, похоже, был заблокирован, но Financial Times сообщает, что поддержка талибов в WhatsApp, где люди могли сообщить о грабежах, также была закрыта.

Владелец WhatsApp заявил, что уже много лет обращается с талибами как с террористами и блокирует их аккаунты.

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