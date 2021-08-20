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На востоке Мексики был застрелен радиожурналист

Полиция Веракруса. ФОТО: Felix Marquez

Известный местный радиожурналист Хасинто Ромеро Флорес был застрелен в четверг в Икстакокитлане, восточной Мексике, сообщили официальные лица, пишет Postimees

Флорес работал на Oriestereo FM и недавно сообщил о приговоре полиции Веракруса.

Организация "Репортеры без границ" (RSF) осудила убийство и призвала к тщательному расследованию убийства и защите семьи журналиста.

В штате Веракрус идет борьба за власть между несколькими конкурирующими наркодиллерами Мексики.

В этом году в Мексике были убиты по меньшей мере шесть журналистов.

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