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В Литве проходит ежегодный Российский форум

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза на пятом Российском форуме в Вильнюсе в 2018 году ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP Photo/Scanpix

В местечке Паунгуряй Тракайского района Литвы проходит седьмой вильнюсский Российский форум.

Во время форума будут обсуждаться приближающиеся выборы в Госдуму и положение с правами человека в России. В ходе дискуссий будут обсуждаться тенденции развития России, темы борьбы с пропагандой, другие актуальные вопросы, сообщил МИД Литвы.

В форуме принимают участие более 80 политиков, представителей гражданского общества, правозащитников, ученых, журналистов из России, Литвы, других стран Запада.

В форуме участвуют бывший акционер "Юкоса", глава "Фонда открытой России" Михаил Ходорковский, соратники Алексея Навального Иван Жданов, Леонид Волков и др.

Форум организует Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Центром Восточно-европейских исследований Вильнюсского университета.

Российский форум проходит в Литве с 2013 года. Из-за коронавируса прошлогодний форум был перенесен на этот год.

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