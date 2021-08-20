В Литве проходит ежегодный Российский форум

Во время форума будут обсуждаться приближающиеся выборы в Госдуму и положение с правами человека в России. В ходе дискуссий будут обсуждаться тенденции развития России, темы борьбы с пропагандой, другие актуальные вопросы, сообщил МИД Литвы.

В форуме принимают участие более 80 политиков, представителей гражданского общества, правозащитников, ученых, журналистов из России, Литвы, других стран Запада.

В форуме участвуют бывший акционер "Юкоса", глава "Фонда открытой России" Михаил Ходорковский, соратники Алексея Навального Иван Жданов, Леонид Волков и др.

Форум организует Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Центром Восточно-европейских исследований Вильнюсского университета.