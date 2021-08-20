В Эстонии одна волость достигла 80% охвата населения вакцинацией
Волость Камбья в Тартумаа первой достигла 80-процентного охвата населения вакцинацией от коронавируса.
Волость Камбья в Тартумаа первой достигла 80-процентного охвата населения вакцинацией от коронавируса.
По данным Департамента здоровья, в Камбья привиты 80,11% населения от 12 лет и старше, пишет rus.err.ee.
Среди других волостей Тартумаа высокий показатель также в Тартуской волости (74,3%), Луунья (74,26%), Кастре (73,95%) и городе Тарту (70,45%).
Охват вакцинацией на острове Хийумаа 75,76%.