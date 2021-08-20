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В Эстонии одна волость достигла 80% охвата населения вакцинацией

Вакцинация. ФОТО: Sille Annuk/Tartu Postimees

Волость Камбья в Тартумаа первой достигла 80-процентного охвата населения вакцинацией от коронавируса.

По данным Департамента здоровья, в Камбья привиты 80,11% населения от 12 лет и старше, пишет rus.err.ee.

Среди других волостей Тартумаа высокий показатель также в Тартуской волости (74,3%), Луунья (74,26%), Кастре (73,95%) и городе Тарту (70,45%).

Охват вакцинацией на острове Хийумаа 75,76%.

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