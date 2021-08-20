Картина дня: День восстановления независимости, годовщина отравления Навального и тройная авария

БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО 〉 Эстония отмечает 30-летие со дня восстановления независимости

20 августа 1991 года в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики». Читать далее...

Владимир Вельман: Два дня в августе 1991-го

Наверное, я был последним журналистом в Эстонии, узнавшим 19 августа 1991 года о ГКЧП. А все потому, что оказался в это утро в Нарве, куда приехал по делам после эфира на Центральном телевидении СССР. Ни накануне в Москве, ни в поезде, ни на утренних улицах еще полусонной в ранний час приграничной Нарвы я не поймал флюидов беспокойства. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, кто прибыл на президентский прием в Кадриоргский розарий

По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд, как обычно, принимала гостей в розовом саду президентского дворца. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Мы просто хотели домой

В дни августовского путча 1991 года я находилась в далекой от Таллинна Сибири: приехала забирать домой дочку после беззаботно проведенных каникул на даче у бабушки. Внезапно зазвучавшая в телевизоре музыка из «Лебединого озера» повергла в ужас. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Празднование Дня восстановления независимости Эстонии началось с торжественного поднятия флага на Тоомпеа

На тридцатилетии со дня восстановления независимости государственный флаг на башне «Длинный Герман» подняли три поколения одной семьи – член Клуба 20 августа Тыну Саарман с дочерью и внуками. Читать далее...

Сына обвиняют в убийстве матери: на суде вскрылись жуткие подробности

По делу обвиняемого в убийстве своей матери 28-летнего мужчины было допрошено большинство свидетелей. В ходе расследования было доказано подозрение, что сын неоднократно ударил свою 57-летнюю мать молотком по голове. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Ху из мистер Ахундзада

Со времен ввода войск НАТО на афганскую территорию высшее руководство "Талибана" успело смениться, и имена, которые чаще всего приводятся международной прессой в связи с переворотом в Афганистане, рядовым наблюдателям знакомы слабо. Читать далее...

Вне дома: политическая реабилитация Moskva sai и кулинарная ностальгия по ней же

Незадолго до тридцатилетнего юбилея восстановления независимости Эстонии в редакции Rus.Postimees раздался телефонный звонок. Взволнованный женский голос поинтересовался: «Скажите пожалуйста, а „московскую булочку“ переименовали в „кремовую“ из-за политического названия, после отделения от Союза, когда из обихода искореняли все советское?» В редакции задумались. И правда, почему? Читать далее...

Коронавирус выявлен у 332 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4444 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 332, то есть 7,5% от общего количества тестов. Читать далее...

В шести школах Таллинна будет проходить вакцинирование

В субботу, 21 августа, и в воскресенье, 22 августа, с 10 до 20 часов в шести столичных школах будет проходить вакцинирование против Covid-19. Прежде всего на вакцинацию приглашаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, однако прививку смогут получить также жители окрестностей. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна. Читать далее...

Продажи экспресс-тестов растут: что нужно учитывать при тестировании на рабочем месте?

Во второй половине лета, когда наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и приближается третья волна пандемии, резко возрастают продажи экспресс-тестов на антиген. Большинство экспресс-тестов закупают компании, которые опасаются частичного или полного закрытия производства. Читать далее...

ФОТО 〉 На шоссе Пярну-Раквере произошла тройная авария