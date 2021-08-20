Картина дня: День восстановления независимости, вакцинация в таллиннских школах и реабилитация Moskva sai
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 августа.
20 августа 1991 года в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики». Читать далее...
Наверное, я был последним журналистом в Эстонии, узнавшим 19 августа 1991 года о ГКЧП. А все потому, что оказался в это утро в Нарве, куда приехал по делам после эфира на Центральном телевидении СССР. Ни накануне в Москве, ни в поезде, ни на утренних улицах еще полусонной в ранний час приграничной Нарвы я не поймал флюидов беспокойства. Читать далее...
В дни августовского путча 1991 года я находилась в далекой от Таллинна Сибири: приехала забирать домой дочку после беззаботно проведенных каникул на даче у бабушки. Внезапно зазвучавшая в телевизоре музыка из «Лебединого озера» повергла в ужас. Читать далее...
На тридцатилетии со дня восстановления независимости государственный флаг на башне «Длинный Герман» подняли три поколения одной семьи – член Клуба 20 августа Тыну Саарман с дочерью и внуками. Читать далее...
По делу обвиняемого в убийстве своей матери 28-летнего мужчины было допрошено большинство свидетелей. В ходе расследования было доказано подозрение, что сын неоднократно ударил свою 57-летнюю мать молотком по голове. Читать далее...
Со времен ввода войск НАТО на афганскую территорию высшее руководство "Талибана" успело смениться, и имена, которые чаще всего приводятся международной прессой в связи с переворотом в Афганистане, рядовым наблюдателям знакомы слабо. Читать далее...
Незадолго до тридцатилетнего юбилея восстановления независимости Эстонии в редакции Rus.Postimees раздался телефонный звонок. Взволнованный женский голос поинтересовался: «Скажите пожалуйста, а „московскую булочку“ переименовали в „кремовую“ из-за политического названия, после отделения от Союза, когда из обихода искореняли все советское?» В редакции задумались. И правда, почему? Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4444 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 332, то есть 7,5% от общего количества тестов. Читать далее...
В субботу, 21 августа, и в воскресенье, 22 августа, с 10 до 20 часов в шести столичных школах будет проходить вакцинирование против Covid-19. Прежде всего на вакцинацию приглашаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, однако прививку смогут получить также жители окрестностей. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна. Читать далее...