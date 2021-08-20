Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа 61-летнего мужчину

В последний раз близкие видели Тармо 15 августа в Аэгвийду, где он должен был встретиться с друзьями - с тех пор он не возвращался ни к живущему в Аэгвийду родственнику, ни домой в Тюри.

И родственники, и полиция связались с друзьями и знакомыми Тармо, но с воскресенья его никто не видел. Телефон мужчины выключен.

Мужчина может передвигаться на темно-синем Volvo с регистрационным номером 493AVT. Обычно мужчина проезжает по шоссе вдоль Пийбе между Аэгвийду и Тюри. Полиция продолжит проверку возможных мест, куда мог отправиться Тармо.

Рост Тармо - около 180 см, он худощавого телосложения, с седой бородой и волосами. На Тармо был серый джемпер, темные штаны до колен и черные кроксы.