Галерея ⟩ Смотрите, кто посетил в субботу президентский прием в розарии Кадриоргского дворца
По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд, принимала гостей в розарии парка Кадриорг.
По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд, принимала гостей в розарии парка Кадриорг.
На приеме Глава государства вручила мемориальные камни в знак благодарности за восстановление независимости.
На торжественный прием в Розовый сад Кадриоргского дворца были приглашены представители культуры, политики и бизнеса Эстонии.