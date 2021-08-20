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  • Эстония
  • Смотрите, кто посетил в субботу президентский прием в розарии Кадриоргского дворца
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Галерея ⟩ Смотрите, кто посетил в субботу президентский прием в розарии Кадриоргского дворца

По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд, принимала гостей в розарии парка Кадриорг.

На приеме Глава государства вручила мемориальные камни в знак благодарности за восстановление независимости.

На торжественный прием в Розовый сад Кадриоргского дворца были приглашены представители культуры, политики и бизнеса Эстонии.

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