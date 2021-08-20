Галерея ⟩ Смотрите, кто прибыл на президентский прием в Кадриоргский розарий
По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд, как обычно, ждет гостей в розарии канцелярии президента.
По случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд, как обычно, ждет гостей в розарии канцелярии президента.
На приеме Глава государства вручит мемориальные камни в знак благодарности за восстановление независимости, о музыке позаботятся Анна Канеэлина и Эрки Пярноя, а также диджеи Карл Роберт Сааремяэ и Райт Ыунапуу.