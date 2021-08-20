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И до прихода талибов ("Талибан" в России признан террористической организацией и запрещен) 21-летнему Абдулу (имя изменено) в Афганистане грозила опасность.

Если бы кто-то донес, что он гей, его бы арестовали и судили.

Теперь его просто убьют.

"Немедленно и не сходя с места", - уточнил он в интервью Би-би-си.

Талибан придерживается радикально консервативной трактовки шариата. Согласно ей, гомосексуальность карается смертью.

Талибы обещали допустить в правительство женщин и разрешить девочкам учиться (хотя и этим обещаниям не все в мире склонны доверять), но в вопросах, связанных с ЛГБТИК, ни на какой компромисс не идут.

Во время предыдущего правления талибов Абдул еще не родился и знал о них только со слов родителей и старших..

"Я также смотрел кое-какие фильмы, а теперь вот сам оказался в таком кино", - говорит он.

"В городе была жизнь"

На этой неделе Абдул должен был сдавать выпускные экзамены в университете, обедать с приятелями и навестить своего бойфренда, с которым познакомился в плавательном бассейне три года назад. Вместо этого он четвертый день подряд сидит дома, глядя в окно на вооруженных талибов.

"Стоит мне увидеть их, меня в дрожь бросает, - признается он.- Они убивают мирных жителей. Я не уверен, что смогу открыть рот в их присутствии".

Молодой человек вынужден скрываться не только от властей, но и от друзей и родных.

"Если бы моя семья узнала, они бы меня избили, а может, и убили", - говорит Абдул.

Но это не мешало ему наслаждаться жизнью в центре города.

"Я отлично учился, - рассказывает он. - В городе была жизнь, по улицам гуляли толпы".

Все это исчезло за какую-то неделю.

"Для нас теперь нет будущего, - говорит Абдул. - Я не думаю, что мне удастся завершить образование. Я потерял связь с друзьями и не знаю, в порядке ли они. Мой партнер застрял со своей семьей в другом городе. Я не могу поехать к нему, он не может приехать сюда".

Мысли о самоубийстве

Отец Абдула, госслужащий, прячется. Знакомые Абдулу женщины и девушки предпочитают на всякий случай не выходить из дома - мало ли что талибам не понравится. А если рискуют выбраться, то в сопровождении мужчины.

"Я в тяжелой депрессии, - говорит молодой человек. - Я не раз думал взять да и покончить со всем этим. Я мечтаю жить свободно, чтобы меня не преследовали и не показывали пальцем".

Абдула спросили, что он думает про видеокадры, на которых афганцы погибали в аэропорту, пытаясь уцепиться за шасси взлетающих самолетов.

"Они не сошли с ума, - ответил он. - Наверняка у всех был какой-нибудь бизнес или хорошая работа, но они не сошли с ума... Они просто знают, что для них не безопасно".

"Молитесь за нас"

Абдул ищет способ уехать из страны и надеется на международных правозащитников и благотворителей.

Он слышал, что Соединенное Королевство обещало принять у себя 20 тысяч афганцев, но не знает, как зарегистрироваться и подать заявление.

Stonewall, британское благотворительное общество, отстаивающее права ЛГБТИК, недавно призвало правительство "помочь ЛГБТ и другим беженцам из Афганистана выжить, переехать и процветать".